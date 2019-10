Positiver Schwangerschaftstest im Teenie-Alter! Stacey Solomon (30) ist mittlerweile Dreifach-Mama. Die britische Sängerin teilt im Netz zahlreiche Fotos aus ihrem Familienalltag, die sie mit ihren Söhnen Zachary, Leighton und Rex zeigen. Zur Mutter wurde die Blondine vergleichsweise früh: Schon im Alter von 17 Jahren kündigte sich das erste Baby an. Über ihre Erfahrungen hat Stacey nun ganz unverblümt gesprochen und dabei offenbart: Ihre Eltern waren über die frühe Schwangerschaft zunächst alles andere als glücklich!

Nach der Überbringung der Botschaft reagierten Staceys Vater und ihre Stiefmutter "wütend, verletzt und enttäuscht", wie der X-Factor-Star in der Talkshow “Loose Women” laut Daily Mail erzählte. Bemerkt habe sie die Schwangerschaft in einem Café, das sie mit ihren Eltern besuchte. Plötzlich sei ihr furchtbar übel geworden. "Als wir an dem Abend nach Hause kamen, nahm mich meine Stiefmutter mit nach oben und gab mir einen Schwangerschaftstest. Der Gedanke, dass meine Eltern wussten, dass ich Sex hatte, ließ mich im Erdboden versinken", gestand die Musikerin.

Nach dem positiven Testergebnis sei Stacey in "großer Aufruhr" gewesen, weil sie nicht gewusst habe, was zu tun ist. Ihre Eltern hätten sie jedoch zu keiner Entscheidung gedrängt, worüber sie heute sehr dankbar ist: "Rückblickend war es das Beste, was sie tun konnten, denn ich habe die Entscheidung selbst getroffen und die Verantwortung dafür übernommen", resümierte die Britin.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihren drei Kids und Partner Joe Swash

Getty Images Stacey Solomon im Oktober 2017

Getty Images Stacey Solomon, Sängerin

