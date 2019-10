Die Nacht der Untoten steht kurz vor der Tür und die Stars können es kaum erwarten! Scheinbar ganz Hollywood bereitet sich in Feierlaune auf Halloween am 31. Oktober vor. Vor allem Heidi Klum (46) ist für ihre legendäre Gruselparty Ende des Monats bekannt. Auch andere Promis sind im absoluten Horror-Fieber: So zelebriert unter anderem Vanessa Hudgens (30) das teuflischen Fest schon den ganzen Oktober lang!

Wirft man einen Blick auf den Instagram-Kanal der ehemaligen High School Musical-Beauty, wird sofort klar, dass die 30-Jährige sich schon lange auf den 31. Oktober freut. Seit Beginn dieses Monats postet Vanessa fast ausschließlich Grusel-Bilder oder Schwarz-Weiß-Porträts. Diese Halloween-Leidenschaft teilt sie mit Miley Cyrus (26). Deren Insta-Account zieren zurzeit etliche Bilder von Fans, die sich als die Sängerin verkleidet haben.

Vor wenigen Tagen machte Miley außerdem zusammen mit Freund Cody Simpson (22) die Universal Studios Halloween Horror Nights unsicher. Die beiden posierten gemeinsam mit etlichen Horrorgestalten für ein düsteres Erinnerungsfoto. Weitere Stars wie Demi Lovato (27), Billie Eilish (17) oder Jessie J (31) stürzten sich ebenfalls in das schaurig-schöne Abenteuer und ließen sich mit unheimlichen Gestalten ablichten.

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens, Schauspielerin

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus und Cody Simpson bei den Universal Studios Halloween Horror Nights, Oktober 2019

Instagram / jessiej Sängerin Jessie J bei den Universal Studios Halloween Horror Nights, Oktober 2019

