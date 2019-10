Kommt jetzt endlich Licht ins Dunkel? Erst vor wenigen Tagen machte diese Schlagzeile überraschend die Runde: Berlin - Tag & Nacht-Star Sandy Fähse war im September entlassen worden – und das fristlos! Nicht nur die Fans fielen aus allen Wolken, auch für den Darsteller selbst sei die Kündigung wie aus dem Nichts gekommen. Angeblich habe die Produktionsfirma Filmpool ihn außerdem nicht über die genauen Gründe in Kenntnis gesetzt. Bis jetzt: Wie nun herauskam, hat die folgenschwere Entscheidung mit einer Krankmeldung zu tun.

Vor wenigen Stunden fand in Berlin eine Güteverhandlung statt, bei der zunächst ein Arbeitsrichter versuchte, zwischen den beiden Parteien zu vermitteln. Bei diesem Termin kam dann auch der Kündigungsgrund zur Sprache. "Kurz gesagt, wurde mir gekündigt, weil mir nicht geglaubt wurde, dass ich krank gewesen bin", erklärte Sandy kurz darauf im Bild-Interview. Hintergrund: Der TV-Star hatte laut eigener Aussage Urlaub eingereicht, um ein Event in Köln wahrzunehmen – doch die freien Tage hatte er von seinem Arbeitgeber nicht bewilligt bekommen. Kurz darauf war Sandy krankgeschrieben worden und besuchte trotz Attest besagte Veranstaltung im Rheinland.

Sandy leide seit Längerem unter einer Form von Burn-Out, der Arzt habe ihm sogar zu einem Tapetenwechsel geraten. "Das habe ich dann auch gemacht. In Köln habe ich Familie besucht, die mir einfach guttut und Balsam für die Seele ist", schilderte er die Situation. Filmpool hatte davon Wind bekommen, doch der Anwalt des Unternehmens betonte, dass weitaus mehr hinter der Kündigung steckt: "Das war beileibe nicht der erste Vorfall – sondern nur die Spitze des Eisbergs und der Vorfall, der das Fass zum Überlaufen brachte." Trotz der Unstimmigkeiten habe man Sandy am Ende des Prozesstages angeboten, die fristlose Kündigung in eine ordentliche zum 30. November umzuwandeln. Ob er auf dieses Angebot eingehen wird oder ob es zu einer weiteren Verhandlung kommt, ist bislang noch nicht bekannt.

Instagram / sandy.faehse Sandy Fähse, bekannt aus "Berlin - Tag & Nacht"

RTL2 / Berlin - Tag & Nacht Sandy Fähse, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Instagram / sandy.faehse Sandy Fähse im September 2019

