Dank Hochzeit auf den ersten Blick steckt an Alex' Finger endlich ein Ehering! Fünf Jahre war der sportliche Schnuckel aus Essen als Single durchs Leben gewandert, bevor er von den Experten Dr. Sandra Köhldorfer (38), Beate Quinn und Markus Ernst vor laufender Kamera mit Cindy (31) verheiratet wurde. Die hatte bereits 2016 ihr Glück bei Der Bachelor versucht, was einigen Zuschauern zunächst ein Dorn im Auge war. Aber auch ihr Ehemann ist keinesfalls jungfräulich, wenn es um Flirtformate geht: Er nahm im vergangenen Jahr an der Show "First Dates" teil. In der ersten Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick" wurde dieses kleine Detail jedoch nicht thematisiert, was die Frage aufwirft: Wussten die Profis eigentlich von Alex' TV-Vergangenheit?

Gegenüber Promiflash schafft der 44-Jährige jetzt Klarheit. "Ich habe die Experten frühzeitig von meiner Teilnahme bei 'First Dates' unterrichtet", lautete seine Antwort. Dass er bei der Kuppelshow mitgemacht habe, sei für ihn eine schöne Erfahrung gewesen. Er habe viele tolle Menschen kennenlernen dürfen, nur seine Traumfrau sei nicht dabei gewesen. "Meine Date-Partnerin und ich haben schnell gemerkt, dass wir unterschiedliche Lebensziele haben", fuhr der Reality-Darsteller fort

Dass Cindy einst um die Rose von Leonard Freier (34) gekämpft hatte, beeindruckte Alex nicht. "Ist nicht schlimm", war seine lapidare Reaktion, als Cindy ihm davon erzählte. Doch was sagt die Psychologiestudentin dazu, dass ihr Göttergatte bei "First Dates" war? "Ich bin ganz froh, dass Alex auch TV-Erfahrung hat und mich dadurch nicht verurteilt", meinte die blonde Beauty.

