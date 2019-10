Für die Fans hat das Warten ein Ende: Endlich flimmert die sechste Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick wieder über die Mattscheiben. Das erste Pärchen ist auch schon verheiratet: Cindy (31) und Alex sind laut der TV-Experten füreinander bestimmt – zumindest auf wissenschaftlicher Basis. Ihrem Neu-Ehemann hat die Marine-Soldatin kurz nach dem Jawort auch direkt ein Geständnis gemacht: Sie hat 2016 bei Der Bachelor um die Rosen von Leonard Freier (34) gekämpft. Doch wie reagierte der sportliche Schnuckel auf Cindys Flirtformat-Vergangenheit?

"Ich muss dir noch was sagen. Soll ich's dir jetzt sagen? Bitte verurteile mich nicht", sprudelte es aus der Psychologiestudentin unmittelbar nach der Trauung heraus. "Ich war immer so, wie ich bin und ich meine es 100 Prozent ernst mit dir. Ich habe beim Bachelor teilgenommen", lauteten ihre nervösen Worte weiter. Die Reaktion ihres Partners fiel kurz aus: "Tatsächlich? Ja, ist nicht schlimm", stellte er klar – zur großen Erleichterung der Blondine: "Er hat so cool reagiert und das hat mich unwahrscheinlich beruhigt", meinte sie anschließend.

Dem Kennenlernen der beiden steht nach dem positiven ersten Eindruck nichts mehr im Weg. Sogar Frau Köhldorfer war nach der Hochzeit hin und weg. "Ich bin so glücklich und gelöst, denn genauso habe ich es mir im besten Fall vorgestellt und die beiden haben das noch bei Weitem übertroffen", freute sich die Österreicherin.

