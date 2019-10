Stillen in der Öffentlichkeit – ein Thema, das zahlreichen Promi-Mamas am Herzen liegt. Eine von ihnen ist Alyssa Milano (46). Die ehemalige Charmed-Darstellerin ist Mutter von zwei Kids und gab sowohl ihrem Sohnemann als auch ihrer Tochter die Brust. Das hielt sie sogar immer wieder selbstbewusst im Netz für ihre Follower fest. Mittlerweile sind ihre Kinder acht und fünf Jahre und damit aus dem Still-Alter eigentlich raus. Doch nun teilt Alyssa erneut einen sehr intimen Mutter-Tochter-Moment – und das aus einem ganz besonderen Grund!

Auf ihrem Instagram-Profil postet die Schauspielerin einen Throwback-Schnappschuss, auf dem sie die kleine Elizabella stillt. Und der Post hat eine wichtige Message. "Stillen in der Öffentlichkeit ist jetzt in allen 50 Bundesstaaten legal", hält die US-Amerikanerin glücklich fest und bekommt zahlreichen Zuspruch von ihrer Community. Schon in der Vergangenheit machte die 46-Jährige deutlich, dass es für sie ein absolutes Unding ist, wenn man von anderen für das Stillen außerhalb der eigenen vier Wände angefeindet wird. "Ich war echt schockiert, dass manche Leute so starrsinnig bei etwas sein können, was eigentlich völlig natürlich ist", erklärte Alyssa bereits 2016 in der TV-Show von Wendy Williams (55).

Auch in Deutschland schlägt das Thema hohe Wellen und verärgert jede Menge Promis mit Kindern. Hierzulande setzen sich unter anderem Sara Kulka (29), Sila Sahin (33) und Nina Bott (41) dafür ein, nicht mehr schräg angeguckt zu werden, weil sie in Restaurants, Cafés oder Parks ihrem Nachwuchs die Brust geben. "Stillen in der Öffentlichkeit sollte kein Problem darstellen", macht Zweifach-Mama Sila kürzlich ihrem Ärger Luft.

Getty Images Alyssa Milano, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Alyssa Milano im Oktober 2019

Anzeige

Facebook / Sila Sahin Sila Sahin mit ihrem Sohn Elija, Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de