Sila Sahin (33) setzt sich für die Rechte von Müttern ein! Ende Juli kam das zweite Kind der Nachtschwestern-Darstellerin und ihres Ehemannes Samuel Radlinger (26) auf die Welt. Die Schauspielerin scheint in ihrer Rolle als Mama total aufzugehen – immer wieder postet sie Fotos von sich und ihren Sprösslingen in Alltagssituationen. Nun zeigte sie sich beim Stillen ihres Erstgeborenen Elija und möchte damit ein klares Zeichen setzen!

Auf ihrem neuen Facebook-Bild sitzt Sila vor einem Café und legt den Einjährigen an ihre Brust an. Dazu schrieb sie: "Jedes Jahr Anfang Oktober findet die Internationale Weltstillwoche statt. Das diesjährige Motto lautet: Eltern stärken – für das Stillen." Die Berlinerin halte das Stillen für die optimale und natürliche Ernährungsweise für ein Baby – der Weg zu einer funktionierenden Stillbeziehung sei manchmal jedoch etwas holprig, denn für stillende Mamis würde es in der Stadt kaum Rückzugsorte geben. Deshalb forderte die Beauty: "Stillen in der Öffentlichkeit sollte kein Problem darstellen." Schließlich sei es das Natürlichste der Welt.

Unrecht hat Sila nicht. Immer wieder werden prominente Frauen im Netz für ihr Stillverhalten angefeindet: Sara Kulka (29) muss sich bereits seit Längerem Kritik anhören, weil sie ihre Tochter unterwegs stillt – außerdem passt es vielen nicht, dass das Model plant, seinen Nachwuchs bis zum vierten Lebensjahr auf diese Weise zu ernähren. Auch Coco Austin (40) kassierte gerade einen Riesen Shitstorm, weil sie ihrer Tochter mit drei Jahren noch die Brust gibt.

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und Samuel Radlinger

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und Elija, 2019

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka und ihr Töchterchen Annabell

