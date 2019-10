Am 17. November 2018 verstarb Jens Büchner mit 49 Jahren. Der Schlagersänger war vor allem durch Goodbye Deutschland bekannt geworden. Danach sah man ihn in einigen TV-Shows, unter anderem war er im Dschungelcamp und zog mit seiner Frau Daniela Büchner (41) in Das Sommerhaus der Stars. Nun jährt sich der Tod des Entertainers zum ersten Mal und zu diesem traurigen Anlass soll eine Dokumentation über Jens ausgestrahlt werden.

Laut DWDL ist die Reportage für den 23. November angesetzt und trägt den Namen "Jens Büchner – Auf den Spuren eines Auswanderers". In der Doku sollen sich seine Töchter Jenny und Jessica aus erster Ehe gemeinsam auf Spurensuche begeben. Die beiden werden Orte abgehen, an denen sich ihr Vater aufhielt und lebte, und werden auf Menschen treffen, die für Jens von großer Bedeutung waren. Der Film soll um 20:15 Uhr beginnen und bis weit nach Mitternacht dauern.

Dies wäre nicht der erste Dokumentarfilm über den Ballermann-Star. Bereits im März lief eine Abschiedsfolge von "Goodbye Deutschland" und zeigte die Geschichte der TV-Bekanntheit und letzte Aufnahmen, kurz vor ihrem Tod.

Instagram / dannibuechner Jens und Daniela Büchner im Sommer 2015

Meister,Marco/ActionPress Jens Büchner in Bremen

Starpress/WENN.com Jens Büchner

