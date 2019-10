Im November wartet ein absolutes Highlight auf alle Let's Dance-Fans! Die Tanzshow, in der prominente Persönlichkeiten klassische Tänze zusammen mit ihren professionellen Partnern einstudieren, geht auf große Deutschland-Tour. Neben den ehemaligen bekannten Lehrlingen wie beispielsweise Evelyn Burdecki (31), Oliver Pocher (41) und Benjamin Piwko (39) werden auch viele der Profis mit an Bord sein: Diese trafen sich nun in Düsseldorf zum Probenauftakt – und haben sichtlich Spaß beim Training!

Auf Instagram gewährten die Tanzprofis ihren Fans einen kleinen Einblick in ihrem ersten Probetag für die Tour der erfolgreichen RTL-Show. Die komplette Crew, zu denen unter anderem Renata (32) und Valentin Lusin (32) sowie Christina Luft (29), Vadim Garbuzov (32) und Robert Beitsch (27) gehören, freuten sich sehr über die Reunion. Erich Klann (32) ergriff gleich die Gelegenheit, um ein Gruppenselfie auf seinem Insta-Account zu posten – was ihm einige seiner Kollegen gleichtaten. Wie aus einzelnen Clips hervorging, hat Massimo Sinató (38) den Job als Dance Captain übernommen und choreografiert die einzelnen Performances. Nach über neun Stunden hartem Training, in dem der Spaß ebenfalls nicht zu kurz kam, versammelte sich die Truppe anschließend noch zum gemeinsamen Abendessen.

Vor allem Kathrin Menzinger (31) griff während der Proben des Öfteren zum Smartphone, um ihre Freude über die Tourproben mit ihrer Community zu teilen. "Wir bereiten schon mal die erste Überraschung für euch vor – Valentin, Renata, Vadim Garbuzov und ich", verriet die 31-Jährige in ihrer Insta-Story. Außerdem versprach sie ihren Fans: "Ihr werdet es lieben!"

