Sie galten einst als Deutschlands Promi-Traumpaar, waren zehn Jahre verheiratet und krönten ihre Liebe mit vier gemeinsamen Kindern – die Rede ist von Til (55) und Dana Schweiger (51). Im November 2005 gaben der Schauspieler und das Model schließlich ihre Trennung bekannt. Vierzehn Jahre später hat Dana das Liebes-Aus in ihrer Autobiografie "Im Herzen barfuß – Das Leben, die Liebe, meine Familie und ich" verarbeitet. Offen und unverblümt erzählt sie nun, warum ihre Ehe damals gescheitert ist.

"Ich habe in Tils Handy die Nummer seines Bruders Nik gesucht. Dann bin ich zufällig über eindeutige Nachrichten von anderen Frauen gestolpert", erinnert sich die 51-Jährige im Interview mit Bild. "Meine ganze Welt ist zusammengebrochen. Mein Familientraum ist geplatzt. Ich habe mich gefragt: 'Ist irgendetwas echt an unserer glücklichen Familie?' Es war der schlimmste Moment in meinem Leben", betont Dana. Geahnt habe sie bis zu diesem Zeitpunkt nichts von den Seitensprüngen ihres Mannes.

Til Schweiger sagte damals nach der Trennung von seiner Frau im Interview mit Bild: "Eine Affäre ist für mich eine heimliche Liebesbeziehung, und die gab es nicht." Er habe in den letzten zwölf Jahren nur seine Frau geliebt. "Es gab aber im Laufe der Zeit von mir ein paar Ausrutscher, die ich Dana damals gebeichtet habe. Das hat unsere Probleme sicherlich nicht vereinfacht – und es tut mir wahnsinnig leid."

Kummer und Sorgen sind aber mittlerweile verflogen: Dana und Til stehen sich bis heute sehr nahe – als Freunde. Wegen ihrer Kids verbringen sie sogar hin und wieder zusammen Weihnachten. Außerdem begleitet Dana den Schauspieler regelmäßig zu Filmpremieren.

Wenzel / facetoface / ActionPress Til und Dana Schweiger im Mai 2017

WENN.com Dana Schweiger bei der Aftershow-Party von "Klassentreffen 1.0"

Getty Images Til und Dana Schweiger bei der Bambi-Verleihung 2005

