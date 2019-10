Hal­le­lu­ja, da haben sich die Ladys aber was einfallen lassen! In der heutigen Folge von Die Wollnys stand ein ganz besonderes Highlight auf dem Programm: Sarafina (24) wurde kurz vor ihrer romantischen Hochzeit zu ihrem Junggesellinnenabschied entführt. Ohne Vorwarnung wurde die 24-Jährige von Freunden und Familie morgens aus dem Bett geschmissen – und Team Braut hatte einige Überraschungen im Gepäck!

Sarafina wusste zunächst gar nicht, wie ihr geschieht. "Die Freude war auf jeden Fall groß. Ich bin gespannt, was die mit mir vorhaben", erklärte sie in der aktuellen Episode verschlafen. Doch die Müdigkeit war beim Anblick der großen, weißen Limousine prompt verschwunden. Die Girls-Gang nahm gut gelaunt in dem luxuriösen Wagen Platz – zu Schlagermusik wurde der Braut in spe schon einmal ordentlich eingeheizt. Für die Partymeute ging es im Anschluss dann sogar in eine Tanzschule – was Sarafina zunächst eher skeptisch aufnahm: "Die Limousinenfahrt war echt lustig. Aufs Tanzen bin ich jetzt aber mal gespannt."

Doch was wäre ein typischer JGA eigentlich ohne die klassischen Spiele? Natürlich nichts, deshalb warteten abschließend auf Peters (26) Liebste witzige Aufgaben. Ob mit einem fremden Mann tanzen oder ein gemeinsames Foto erhaschen – Sarafina legte ihre Scheu ab und machte alles, was von ihr verlangt wurde. Ihr Fazit am Ende des Tages? "Da waren jetzt keine Sachen dabei, bei denen ich sage: 'Nee, das würde ich nie machen.'"

Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie, RTL2 Sarafina Wollny feiert ihren JGA

Anzeige

RTL II Peter und Sarafina Wollny

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de