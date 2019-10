Der Big Apple Circus hat seine Tore geöffnet – und Schauspieler Neil Patrick Harris (46) durfte als Promi-Direktor Zirkus-Luft schnuppern! Seit 1977 lockt der New Yorker Zirkus jedes Jahr aufs Neue die Besucherscharen in das Show-Zelt. Zur großen Eröffnung der diesjährigen Artisten-Saison hat sich Neil aber nicht nur auffallend in Schale geworfen, sondern auch einen spektakulären Auftritt hingelegt: Für den Serien-Star ging es in einem riesigen Laufrad ziemlich sportlich zu.

Als Moderator der Eröffnungsfeier hatte er nicht nur die Ehre, herausragende Persönlichkeiten der vergangenen Show-Saison auszuzeichnen – der 46-Jährige durfte sich auch selbst bei einer Zirkus-Nummer versuchen und in luftiger Höhe sein akrobatisches Können beweisen. Neil wagte sich ins "Wheel of Death" und beeindruckte das Publikum rund um die Manege. Auf dem roten Teppich hatte er sich zuvor hingegen noch mega-elegant gezeigt. In seiner Rolle als Zirkus-Direktor des Abends ergänzte ein schwarzer Zylinder passend seinen Look. Auch Ehemann David Burtka und die 9-jährigen Zwillinge Harper und Gideon strahlten im Blitzlichtgewitter mit ihm um die Wette.

Wie glücklich der Familienvater mit seinem Mann ist, hat er erst im Februar zum Anlass des 15-jährigen Liebes-Jubiläums deutlich gemacht. "Ich bin diesem wunderbaren Mann so dankbar, dass er mir sein Herz, seine Schulter, seine Stärke, seine Lust, sein Lachen und seine Freude gibt", schrieb er in einem emotionalen Statement auf Instagram und freute sich besonders, das Elternglück mit seinem David teilen zu können.

Splash News Neil Patrick Harris im Big Apple Circus, 2019

Splash News Neil Patrick Harris mit Ehemann David Burtka und ihren Kindern Gideon und Harper

Splash News Neil Patrick Harris und sein Mann David Burtka

