Sarah Michelle Gellar (42) und ihre Familie müssen momentan sehr stark sein: Am Montagmorgen wurden die Schauspielerin, ihr Ehemann Freddie Prinze Junior (43) und die gemeinsamen Kinder aus ihrem Haus von der Feuerwehr Los Angeles gerettet. Aktuell wüten in Kalifornien wieder unzählige Waldbrände, die von den berüchtigten Santa-Ana-Winden angefacht werden. In diesen schweren Stunden erhält Sarah ganz besondere Unterstützung – von BFF Selma Blair (47).

Die beiden Schauspielerinnen sind seit ihrem gemeinsamen Film "Eiskalte Engel" sehr eng miteinander befreundet. So ließ es sich Selma nicht nehmen, Sarah in ihrer vorübergehenden Unterkunft zu besuchen und ihr beizustehen. Die ehemalige Buffy – Im Bann der Dämonen-Darstellerin bedankte sich dafür recht herzlich via Instagram. "Ich bin definitiv ängstlich und emotional, aber dann bekomme ich eine Überraschung von Selma und jetzt kann ich nicht aufhören zu lächeln. Diese Momente erinnern mich daran, dankbar für all meinen Segen zu sein – und Selma, du bist mit Sicherheit Teil davon", lautet der Text in dem Bildbeitrag der Zweifach-Mom.

Unter dem Post drückte auch Sarahs ehemalige Buffy-Kollegin Emma Caulfield ihren Beistand aus und bot ihre Hilfe an: "Lady! Ich sende dir übermäßige Liebe und bin hier, wenn du etwas brauchst."

Instagram / sarahmgellar Schauspielerin Sarah Michelle Gellar

Anzeige

Instagram / sarahmgellar Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Junior

Anzeige

Instagram / sarahmgellar Sarah Michelle Gellar und Selma Blair

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de