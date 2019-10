Die Katze ist aus dem Sack! Sila Sahin (33) und ihr Partner Samuel Radlinger (26) dürften immer noch im Baby-Himmel schweben. Nur ein Jahr nach der Geburt ihres ersten Kindes, Elija, erblickte ein zweiter Sohnemann Ende Juni das Licht der Welt. Über das neueste Familienmitglied hüllten sich die Eltern allerdings größtenteils in Schweigen – Babyfotos oder -informationen auf Social Media? Fehlanzeige! Bis jetzt: Sila teilte nun ein putziges Familienfoto und gab damit auch den Namen des Sprosses bekannt!

Auf ihrem Instagram-Account kann Silas Community nun den kleinen Jungen in voller Pracht bewundern! Sie postete ein Foto von sich, ihrem Liebsten und den beiden Kids. Dazu schrieb sie feierlich: "Endlich ist es so weit! Wir möchten euch voller Stolz Noah vorstellen, unser jüngstes Familienmitglied." Mit dem Beitrag zeigte Sila also nicht nur erstmals das Gesichtchen des Babys, sondern gab auch bekannt, dass der kleine Mann auf den Namen "Noah" hört. Ab jetzt sei die kleine Familie bereit, ihr Glück auch mit ihren Fans öffentlicher zu teilen.

Mit dem Zweitgeborenen Noah ist die Familienplanung für Sila aber erst mal abgeschlossen. Das verriet sie kürzlich auf Nachfrage in einem Interview mit Bunte: "Nein. Ich könnte mir aber vorstellen, eines Tages noch ein Mädchen zu adoptieren. Durch die Fehlgeburt bin ich noch dankbarer und mir ist klar, wie viel Glück wir haben." Im Sommer 2016 erlitt die ehemalige GZSZ-Darstellerin eine Fehlgeburt – eine Erfahrung, die immer noch Verlustängste in ihr hervorruft.

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und Sohnemann Elija

Coldrey, James / ActionPress Sila Sahin bei der Berlinale 2018

Instagram / diesilasahin Sila Sahin, Schauspielerin

