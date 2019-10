So hat man Sarah (28) und Dominic Harrison (28) wohl noch nie gesehen! Dass die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin und der Fitness-Coach absolute Arbeitstiere sind, ist mittlerweile wohl kein Geheimnis mehr. Erst vor wenigen Tagen brachte das Power-Couple sogar ein brandneues Sport-Programm an den Start. Doch die beiden wären wohl nicht Sarah und Domi, wenn nicht schon längst das nächste Projekt in den Startlöchern stehen würde – und das scheint etwas ganz Besonderes zu werden!

Auf ihren Instagram-Profilen machte das Duo seine Community mit einem Schnappschuss richtig neugierig. In blaue Kittel gehüllt blickt das Paar leicht schmunzelnd in die Kamera. "Coming Soon... Viel Spaß beim Spekulieren", kommentiert Domi den Post kurz und knapp. Und die User? Die lassen sich das natürlich nicht zweimal sagen und rätseln prompt drauf los. Während einige Follower munkeln, dass eventuell ein Parfüm in der Mache sein könnte, sind sich andere sicher, dass das Paar Fitnessriegel oder einen eigenen Protein-Shake auf den Markt bringen wird.

Nach seiner Ankündigung gibt der 28-Jährige keine weiteren Hinweise mehr – vielleicht ist aus seiner Gattin Sarah mehr herauszubekommen? Nö, zwar postet sie ebenfalls das Foto in ihrer Stoy, doch will auch sie noch nicht verraten, worum genau es sich handelt.

Instagram / dominic.harrison.official Sarah und Dominic Harrison in Los Angeles

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison

Instagram / team.harrison.official Sarah, Dominic und Mia Rose Harrison

