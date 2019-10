Auch die Harrisons sind im Grusel-Fieber! Schon seit Tagen bereiten sich die Stars und Sternchen auf Halloween vor und stolzieren in ihren schaurigen Kostümen über die roten Teppiche. Sarah Harrison (28) hat sich für das große Fest etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Sie hat nicht nur sich selbst in Stimmung gebracht, sondern auch Dominic (28) und Töchterchen Mia Rose (1) im Horror-Partner-Look geschminkt.

"Happy Halloween", betitelt die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin ein Instagram-Bild der ganzen Familie. Verkleidet und geschminkt als mexikanische Tote gucken die drei furchterregend in die Kamera. Wie schwierig es war, Ehemann und Nachwuchs so in Schale zu werfen, zeigt die Blondine in einem passenden Halloween-Special auf ihrem YouTube-Kanal. "Was hat die vor mit mir, sag' mal? Ich seh' aus wie ein komischer, mexikanischer Wrestler", wendet sich Domi an seine Fans. Und auch die Kleine will bei dem Schminkprozess eigentlich gar nicht still sitzen.

Kaum ist das Make-up ihres Sonnenscheins komplett, zieht Mia sich ihr Shirt übers bunt bemalte Gesicht. "Ihr habt einfach alles verkackt, was ich grade schön gemacht habt", schimpft Sarah leicht ironisch mit Papa und Kind – über das Endprodukt freuen sich alle drei letztlich aber total. Am Ende des Clips winken sie im fertigen Kostüm happy in die Kamera.

YouTube / Team Harrison Sarah und Dominic Harrison

YouTube / Team Harrison Sarah, Mia Rose und Dominic Harrison

YouTube / Team Harrison Mia Rose, Dominic und Sarah Harrison an Halloween

