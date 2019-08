Deutschlands reichweitenstärkste Zwillinge sind wieder da! Im April schockierten Lisa und Lena (17) ihre Fans mit einer unerwarteten Nachricht: Sie verkündeten das Ende von TikTok! Die beiden erklärten, dass sie neue Wege gehen wollten und löschten kurz darauf ihren Account auf der beliebten Video-Plattform. Seither war es still um die beiden Mädchen – wie es mit ihnen weitergehen würde, war nicht bekannt. Bis jetzt: Lisa und Lena melden sich nun mit ihrer neuen YouTube-Show zurück!

"Heute geht die brandneue Entertainment-Show 'xLL' in ihrem YouTube-Kanal an den Start", heißt es in einem Presseschreiben von Warner Music. Nachdem die erfolgreichen Teens sich mehr als vier Monate zurückgezogen hatten, überraschen sie nun mit vier brandneuen Formaten, die im wöchentlichen Wechsel online gehen sollen. "Snooze", "Everytime", "Remake" und "Challenge" sollen Tanz und Musik vereinen und Webstars eine neue digitale Bühne geben. Neben ganz viel "Lisa und Lena"-Zeit sollen auch Clips gezeigt werden, in denen interessante Künstler zu Wort kommen.

"Wir wollten etwas Neues erschaffen. Etwas, das zu 100 Prozent uns entspricht. Wo wir kreativ sein können und zugleich eine Menge Spaß haben", erklären Lisa und Lena – und freuen sich darauf, den Fans ihre neue Show vorzustellen. Die erste Ausgabe von "Remake" ist bereits online – daron debütieren die Twins mit ihrer eigenen bunten Interpretation von "Blame It on Your Love" von Charli XCX (27) feat. Lizzo.

Instagram / isaandlena TikTok-Stars Lisa und Lena

Anzeige

Instagram / lisaandlena Die Webstars Lisa und Lena

Anzeige

Instagram / lisaandlena Die Internet-Stars Lisa und Lena

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de