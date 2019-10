Es ist so weit – Drehstart für die neuen "Lizzy McGuire"-Episoden! Die US-Schauspielerin Hilary Duff (32) gab erst vor Kurzem freudig bekannt, dass die beliebte Teenie-Serie schon bald ein Reboot bekommen soll. Kurz darauf wurde bestätigt, dass sogar die gesamte Originalbesetzung der McGuire-Familie mit von der Partie sein wird. Hilary postete zudem erste Pics vom Set und gab ein paar Details zum Drehort preis. Jetzt kommt es noch besser: Die blonde Hauptdarstellerin alias Lizzie wurde bei Dreharbeiten mitten in N.Y. City gesichtet – mit einem großen, flauschigem Gast-Darsteller!

Bei dem Star-Gast handelt es sich um ein riesiges Stofftier-Alpaka. Hilary wurde beobachtet, wie sie das sichtlich schwere Plüschtier geschultert durch die Stadt schleppte. Auf Instagram teilte Disney+ den Schnappschuss vom ersten Drehtag und kommentierte treffend: "Al-packt eure Sachen! #LizzieMcGuire, in Kürze wird die Originalserie auf #Disney+ zu sehen sein." In den neuen Folgen spielt Hilary die mittlerweile 30-jährige Lizzy, die ihr Leben in der Großstadt zu meistern versucht. Wie in den vorherigen Staffeln wird ihr Comic-Ich alle Lebenssituationen kommentieren und dem Zuschauer mitteilen, was Lizzie denkt. Die Besonderheit – ihr Zeichentrick-Alter-Ego ist ein frecher Teenager geblieben und nicht gealtert.

Übrigens ist Hilary auch die Hauptdarstellerin in der Comedy-Serie "Younger" des TV-Kanals TV Land/Viacom – und auch hier gibt es eine Fortsetzung: So wurde kürzlich die Planung zur siebten Staffel bestätigt. Deadline berichtete in einem Artikel, dass der Fernsehsender hierfür aber garantieren musste, dass Hilary beide Sendungen parallel abdrehen darf.

Instagram / hallietodd Hilary Duff, Robert Carradine, Jake Thomas und Hallie Tod, Oktober 2019

Anzeige

Collection Christophel Hilary Duff als Lizzie McGuire

Anzeige

Splash Hilary Duff in New York, Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de