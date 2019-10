Kim Kardashian (39) ist und bleibt die Queen der Kurven! Obwohl der Reality-TV-Star inzwischen zu einer ernsthaften Unternehmerin und Jura-Studentin geworden ist, dürften die meisten Fans die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin vor allem für ihre extremen Rundungen kennen. Besonders der Hintern der vierfachen Mutter ist weltbekannt, sodass BFF Paris Hilton (38) sogar schon einen Song über das Gesäß sang. Eben diese Kehrseite setzte Kim nun so richtig in Szene – und beeindruckte die Fotografen mit ihrem pompösen Po!

Zum Geburtstag veranstaltete Caitlyn Jenner (70) ein Familienessen in einem Restaurant in Malibu, zu dem auch die Kinder ihrer Ex-Partnerin Kris Jenner (63) kamen. Da waren natürlich die Paparazzi nicht weit – und knipsten ein paar heiße Schnappschüsse von Kris' zweitältester Tochter: Kim kombinierte ein hochgeschlossenes hellgraues Shirt und eine hautenge Schlaghose im Schlangenleder-Look mit farblich passenden Stilettos. In dem strammen Outfit kam besonders das Hinterteil der Beauty so richtig zu Geltung.

Ehemann Kanye West (42) dürfte der heiße, aber doch recht zugeknöpfte Aufzug seiner Frau gefallen – schließlich hatte der Rapper erst zuletzt erklärt, es gefalle ihm nicht, wenn seine Gattin sich zu freizügig und nackig zeige: "Du bist meine Frau und es betrifft auch mich, wenn Fotos zu sexy sind!"

Getty Images Kim Kardashian bei den Emmy Awards 2019

Action Press / Backgrid Kim Kardashian in Malibu, Oktober 2019

Action Press / Backgrid Caitlyn Jenner mit Kim und Kourtney Kardashian Ende Oktober 2019

