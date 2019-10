Thomas Gottschalk (69) ist ein großzügiger Noch-Ehemann! 1972 lernte der Kult-Moderator seine Thea auf dem Münchner Medizinerball kennen. Nur vier Jahre später schwor sich das Pärchen ewige Treue und heiratete. Seitdem zeigten sich die beiden immer wieder turtelnd auf den internationalen roten Teppichen. Doch im März gaben Thea und Thomas nach 46 Ehejahren plötzlich ihr Liebes-Aus bekannt. Trotzdem scheinen sie sich noch nahe zu stehen: Der Entertainer schenkte seiner ehemaligen Lebensgefährtin eine Luxus-Villa!

Wie Bunte berichtet, soll der ehemalige Wetten, dass..?-Moderator seiner Noch-Ehefrau ein Anwesen in Malibu gekauft haben, das sich in einem der besten und teuersten Wohnviertel der Westküste befindet. Die 1954 erbaute Traum-Villa soll über eine Wohnfläche von 929 Quadratmetern verfügen und aus einem Haupt-, Gäste- und Poolhaus sowie drei Garagen bestehen. Offenbar legte der 69-Jährige für seine Verflossene ein nettes Sümmchen hin: 7,75 Millionen US-Dollar – umgerechnet etwa 6,9 Millionen Euro – soll Thommy laut Angaben aus dem Makler-Umfeld für das Anwesen hingeblättert haben.

Während Thea also weiterhin in den USA wohnt, ist der Showmaster zurück nach Deutschland gezogen. Mit seiner neuen Partnerin Karina Mroß suchte er sich ein Liebesnest in Baden-Baden. Kurz nach der Trennung bestätigte das Management des Deutschen Fernsehpreisträgers die Beziehung zu der Controllerin des Südwestrundfunks.

Getty Images Noch-Ehepaar Thea und Thomas Gottschalk

Getty Images Thea und Thomas Gottschalk bei der Eröffnung des Salzburg Festivals 2009

ActionPress Karina Mroß und Thomas Gottschalk im Festspielhaus Baden-Baden

