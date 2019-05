Thomas Gottschalk (69) zeigt sich mit seiner neuen Freundin! Im März gab der Entertainer die Trennung von seiner Noch-Ehefrau Thea bekannt – die beiden waren über 40 Jahre ein paar. Kurz nach dem Liebes-Aus gab es Gerüchte, dass der ehemalige Wetten,dass..?-Moderator mit Karina Mroß zusammen sein soll, die als Controllerin beim Südwestrundfunk in Baden-Baden arbeitet. Bisher hat sich der 69-Jährige nicht zu seinem neuen Liebesglück geäußert, doch das ist nach seinem neuesten Auftritt auch nicht mehr nötig: Gottschalk besuchte dieses Wochenende zusammen mit der 57-Jährigen ein Event – Turtelalarm inklusive!

Die Eröffnung eines Hotels im Europa-Park in Rust nutzten der Kult-Host und Karina für ihr Red-Carpet-Debüt. Sie kam in einem eleganten, roten Kleid – er trug einen dunkelblauen Anzug und kombinierte dazu einen schwarzen Rollkragenpullover. Während des Events schauten sich die beiden immer wieder tief in die Augen, tauschten verliebte Blicke aus oder strahlten sich glücklich an. Bilder sagen manchmal eben mehr als tausend Worte.

Denn ob er sich auch noch selbst zu der Beziehung äußern wird, ist fraglich. Sein Anwalt ließ nämlich laut Bild verlauten: "Herr Gottschalk bittet, die Privatsphäre seiner Familie zu respektieren und von weiteren Anfragen abzusehen."

Clemens Bilan/Getty Images Thea und Thomas Gottschalk

ActionPress / Mandoga Media Thomas Gottschalk und Karina Mroß

AEDT/WENN.com Thomas Gottschalk, Moderator

