Jens Hilbert (41) gibt nicht auf! Der Unternehmer gehört zum diesjährigen Kufen-Cast der Sat.1-Show Dancing on Ice. Doch das Training mit seiner Eistanzpartnerin Sabrina Cappellini war bisher nur von kurzer Dauer. Bereits in der Anfangsphase stürzte er auf seinen linken Ellenbogen und brach sich dabei den Arm. Nun gibt es aber Entwarnung: Vor wenigen Tagen teilte der Buchautor seinen Fans mit, dass er sich auf dem Weg der Besserung befindet: So feiert Jens in diesen Tagen sein Trainings-Comeback!

Wie Sat.1 berichtet, hat der 41-Jährige wieder die Schlittschuhe angezogen und sich aufs Eis getraut. "Ich kämpfe bis zum letzten Atemzug und gebe nicht auf! Vielleicht kann ich aus Wunden ja Wunder machen", erklärt Jens auf seine erste Trainingseinheit nach seiner Fraktur hin. Ihm sei es wichtig, wenigstens einen weiteren Versuch zu wagen. Trotzdem plagen den Selfmade-Millionär auch ein paar Zweifel. "Ich habe jetzt nur noch zwei Wochen bis zur ersten Show. Ich weiß aber nicht, ob ich es schaffen werde, bis dahin wieder hundertprozentig fit zu sein", gibt er offen zu.

Doch der ehemalige Promi Big Brother-Gewinner ist nicht der einzige Teilnehmer der Eistanz-Show, der Blessuren bei den Proben davontrug. Jenny Elvers (47) zog sich während der Übungs-Sessions einen Rippenbruch zu. Eine Prellung und eine Bänderdehnung im Fuß hat Peer Kusmagk (44) zu vermelden. Auch bei Nadine Klein (34) hinterließen die Trainingseinheiten bereits Spuren. Die Diagnose bei der Ex-Bachelorette: zwei gequetschte Daumen.

Instagram / jenshilbert Jens Hilbert

SAT.1/Markus Nass Jens Hilbert, "Dancing on Ice"-Teilnehmer

Instagram / janniundpeer Peer Kusmagk im Krankenhaus

