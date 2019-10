Dana (51) und Til Schweiger (55) waren über ein Jahrzehnt das Traumpaar der deutschen Showbranche! Das Model und der Filmstar heirateten 1995 nach nur zwei Jahren Beziehung standesamtlich und bekamen vier gemeinsame Kinder. 2005 folgte dann für viele Fans der Schock: Die Schweigers verkündeten ihre Trennung und ließen sich 2014 scheiden. In ihrer Autobiografie spricht Dana nun offen über das Kennenlernen mit dem Schauspieler – und zu diesem Zeitpunkt war Til noch gar kein Single!

Zur Veröffentlichung von "Im Herzen barfuß: Das Leben, die Liebe, meine Familie und Ich" verriet die US-amerikanische Moderatorin gegenüber Bild unter anderem, wie sie ihren einstigen Angebeteten in einem Café in Köln kennenlernte: "Til und sein bester Freund saßen neben uns. Ich hörte, dass sich die beiden darüber unterhielten, wie schwierig es war, ihren One-Night-Stand aus der Disco vom Vorabend wieder loszuwerden. Ich dachte nur, interessant …" Einen Tag später traf sie in einem Kino wieder auf Til – und der hatte seine damalige Freundin an der Hand.

Nach dem Film seien sie alle gemeinsam noch etwas trinken gegangen und Til habe die ganze Zeit versucht, ihr Witze zu erzählen. "Er konnte nur leider kaum Englisch und die anderen mussten seine Witze dann übersetzen", verriet Dana. Schlussendlich muss Til mit dieser Strategie aber wohl doch gepunktet haben.

