Mit der Zurückhaltung ist es vorbei! Kylie Jenner (22) und ihre berühmte Familie geben in der Reality-TV-Show Keeping Up With The Kardashians jede Menge Privates preis. Die Schwangerschaft mit Baby Stormi hielt die Brünette jedoch lange vor der Öffentlichkeit geheim und teilte auch nach der Geburt nur ausgewählte Bilder von der Kleinen. Jetzt als Neu-Single-Mama hat sich ihr Posting-Verhalten allerdings geändert. Kürzlich veröffentlichte sie sogar einen sehr privaten Schnappschuss von ihrem vorherigen Babybauch.

Auf ihrem Instagram-Account postete sie einen emotionalen Text zu dem Bild: "Ich habe so viele Babybauch-Fotos, aber dieses ist eins meiner liebsten." Das Polaroid zeigt Kylie in weißer Unterwäsche auf einem Bett, während sie ihren Bauch stolz hervorstreckt. "Frauen sind wirklich unglaublich", schrieb sie weiter. Mit dem Posting rief sie dazu auf, starke Frauen unter dem Beitrag zu verlinken – und erwähnte dabei ihre eigene Mutter Kris Jenner (63). Zahlreiche weibliche Follower folgten ihrem Beispiel und markierten ihre Freundinnen und Mamas.

Tatsächlich ist Kylies Dasein als Mutter nicht ganz einfach: Erst vor einigen Wochen wurde bekannt, dass sie und Stormis (1) Vater Travis Scott (28) sich einvernehmlich auf eine Beziehungspause geeinigt hatten. Per Twitter reagierte Kylie auf die Nachfragen, nachdem erneut Fotos von ihr und ihrem Ex aufgetaucht waren: "Travis und ich verstehen uns gut und unser Hauptfokus liegt auf unserer Tochter." Sie erklärte, dass ihre Freundschaft zu dem US-Rapper und ihr gemeinsames Kind für sie höchste Priorität besäßen.

Backgrid / Actionpress Stormi Webster im Park, September 2019

Backgrid / Actionpress Kylie Jenner und Stormi Webster bei der Netflix Premiere von Travis Scotts Doku "Look Mom I Can Fly"

enewsimage / ActionPress Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner bei der "Look Mom I Can Fly"-Premiere, 2019

