Sucht Herzogin Meghan (38) gar nicht die Zuneigung der Royal-Fans? In den vergangenen Monaten war die schöne Frau von Prinz Harry (35) immer wieder in die öffentliche Kritik geraten. Erst zuletzt hatten böse Zungen ihr vorgeworfen, mit ihrem Tränen-Interview in der Doku "Harry & Meghan - An African Journey" nur Mitleid erhaschen und die Zuschauer auf ihre Seite ziehen zu wollen. Eine gute Freundin der ehemaligen Schauspielerin dementierte diese Anschuldigungen nun jedoch – sie weiß: Meghan möchte nicht geliebt, sondern gehört werden!

Gegenüber Daily Telegraph erklärte Bryony Gordon, sie habe mit der 36-Jährigen über die kürzliche Debatte gesprochen. "Sie hat mir erzählt, dass sie nicht will, dass die Menschen sie lieben – sie will nur, dass sie die Möglichkeit haben, zu hören, was sie zu sagen hat. Das ist es, wofür die Herzogin steht: Sie nutzt ihre Stimme, um den Menschen, die weniger privilegiert sind, zu helfen!" Sie habe gelernt, dass Meghan eine Macherin sei und niemand, der sich ausruhe. "Ihr geht es um die Lösung, nicht um das Problem!", schilderte Bryony.

Doch ob diese Worte die Kritiker der Neu-Mama beschwichtigen können? Schließlich hatten sich selbst Prominente, wie Wendy Williams (55) negativ über Meghan geäußert: "Bitte versuche nicht, Mitgefühl von uns zu erhaschen!", hatte die US-Talkmasterin gemotzt.

Getty Images Herzogin Meghan in Südafrika

Paul Edwards - Pool/Getty Images Herzogin Meghan in der "Mothers2Mothers"-Einrichtung

Getty Images Wendy Williams in der "SiriusXM’s"-Show, Juli 2019

