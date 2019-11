Kanye West (42) und Ehefrau Kim Kardashian (39) gehören zu den berühmtesten Power-Paaren der Welt. Seit fünf Jahren sind die beiden verheiratet und haben mittlerweile vier gemeinsame Kinder. Im Reality-TV-Format Keeping up with the Kardashians verfolgen Kimye-Fans seit mehreren Jahren die wachsende Familie. Normalerweise beteiligt sich der Rapper nur selten an TV-Formaten, so auch an KUWTK. Allerdings packte Kanye jetzt in einem anderen Interview ziemlich unerwartet Details über seine Beziehung mit Kim und die Familienplanung aus.

In der The Late Late Show mit Showmaster James Corden (41) erklärte der 42-Jährige, dass sich die Dauer seiner Ehe für ihn schon viel länger anfühle: "Mit den verheirateten Jahren ist es so wie mit Hundejahren, die zählt man ja mal sieben. Wenn man verheiratet ist, zählt man das Jahr aber dann mal hundert." Also wirke es für ihn, als sei er schon seit 500 Jahren mit Ehefrau Kim vermählt. Dennoch habe er mit der Kinderplanung noch lange nicht abgeschlossen. "Kim und ich haben uns geeinigt, dass sieben Kinder ideal für uns wären", gab er weiter preis.

Wer jetzt aber denkt, dass sich der Ehealltag bei den beiden Mega-Stars aufregender gestalte als bei anderen Paaren, der täuscht sich: "Ich mag es nicht, abends auszugehen. Ich bleibe lieber zu Hause mit meiner Familie. Bringe die Kinder ins Bett und lese danach meine Bibel."

MEGA Kanye West und Kim Kardashian im Dezember 2018

Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper

Anzeige

MEGA Kim Kardashian und ihr Mann Kanye mit ihren Kindern in L.A., 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de