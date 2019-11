Geri Horner (47) will Popsongs gegen Lifestyle-Tipps tauschen! Als Mitglied der Spice Girls feierte die rothaarige Britin in den Neunzigerjahren große Erfolge. Inzwischen steht die 47-Jährige zwar wieder mit der beliebten Girlgroup auf der Bühne, geht jedoch auch in ihren Tätigkeiten als Buchautorin, Markenbotschafterin und Mama vollends auf. Nun will die zweifache Mutter einen weiteren Karrierezweig hinzufügen: Geri möchte YouTuberin werden!

Wie The Sun berichtet, soll die Musikerin schon bald ihren eigenen Account auf der Video-Plattform einrichten wollen. Dort wolle sie ihren Fans Tipps in Sachen Lifestyle, Gesundheit, Kochen und Erziehung geben: "Geri hat eine starke Fangemeinde in den sozialen Medien und liebt es, Videos auf Instagram zu machen. Deshalb möchte sie ihren eigenen YouTube-Kanal aufbauen!", erklärte eine Quelle. Geri sei sich sicher, dass ihre Follower ihre Ratschläge hören wollen und habe bereits einige Zeit investiert, um ihre Lebenstricks zu verbreiten.

Als Inspiration soll der Nachwuchs-Vloggerin Gwyneth Paltrow (47) gedient haben: Die US-amerikanische Schauspielerin hatte 2008 die Webseite Goop eröffnet, auf der sie sowohl Lebenstipps als auch Produkte vermarktet. Der YouTube-Account der Iron Man-Darstellerin hat bereits 49.300 Abonnenten – das will auch Geri bald erreichen.

Getty Images Geri Horner alias Ginger Spice im Januar 2018

Anzeige

Instagram / therealgerihalliwell/ Geri Horner, Musikerin

Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin und Unternehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de