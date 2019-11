Als Einhorn auf der Jagd nach Süßigkeiten! Hier will wohl jemand unerkannt bleiben: Mit aufgeblasenem Einhorn-Kostüm samt pinkem Schweif und Glitzer-Horn ist das dem ehemaligen Victoria's-Secret-Model auch gelungen. Eine blaue Perücke sowie eine verspiegelte Sonnenbrille sorgen bei der Laufstegschönheit für den perfekten Undercover-Modus. Doch wer steckt unter dem kuriosen Halloween-Kostüm? Zweifach-Mama Alessandra Ambrosio (38) überrascht ihre Fans als buntes Fabelwesen!

"Oh, es ist Einhorn-Stunde", schrieb die Beauty unter ihrem Post bei Instagram. Das Bild zeigt die Markenbotschafterin – als Monoceros verkleidet – mit einer Freundin und ihren Kids im Garten herumalbern. Statt schaurigen Kostümen setzen die Frauen auf niedliche Märchengestalten. Nur Söhnchen Noah hat sich als Sensenmann in unheimliche Schale geworfen. Schon am Nachmittag war die Gruppe sichtlich voller Vorfreude darauf, am Abend des 31. November um die Häuser zu ziehen und Schleckereien abzustauben.

Statt Gruselfaktors gab es für Alessandras Community somit jede Menge pinken Kitsch. Ihren Anhängern im Netz gefiel die Kleiderauswahl nichtsdestotrotz. "Ihr seht so süß aus", fand eine Userin. "Ganz tolles Bild. Ich wünsche euch schöne Halloween", kommentierte ein anderer Nutzer.

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio mit ihren Kids, Halloween 2019

Anzeige

Getty Images Alessandra Ambrosio im September 2019

Anzeige

Getty Images Alessandra Ambrosio im September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de