Adam Levine (40) ist ein echtes Frisuren-Chamäleon! Der Frontmann der Band Maroon 5 ist bereits dafür bekannt, sich in Sachen Haare gerne mal etwas zu trauen: In der Vergangenheit stylte der Musiker seine Mähne in zahlreichen Looks, unter anderem als Glatze, in Platinblond oder sogar rosa. Nun wagte der "Girls Like You"-Interpret einen neuen Style: Adam trägt jetzt einen Irokesen-Schnitt mit raspelkurzen Seiten!

Aktuelle Paparazzi-Bilder zeigen den 40-Jährigen bei einem Basketballspiel der Los Angeles Lakers. In einem weißen T-Shirt, kaputten Jeans und Sneakers verfolgte der Kalifornier mit einem Kumpel das Spiel. Der Eyecather war dabei jedoch seine schnittige Haarpracht – denn anders als sein fülliger Vollbart war Adams Frise auf einen Bürstenschnitt inklusive Mohawk-Kamm gekürzt.

Dass Adam ein Fan der Irokesen-Frisur ist, bewies der zweifache Papa schon im Sommer. Damals trug der ehemalige The Voice-Juror den etwas längeren Iro sogar zu Zöpfen eingeflochten und die Seiten beinahe kahl rasiert. Wie gefällt euch dieser Radikal-Cut? Stimmt unten ab.

Splash News Maroon-5-Frontmann Adam Levine

Splash News Adam Levine mit einem Kumpel bei einem Basketballspiel

Action Press / Backgrid Adam Levine im September 2019 in Los Angeles

