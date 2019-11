Liam Payne (26) steht anscheinend auf die Superhelden der Filmgeschichte! Bei der Kiss Haunted House Party am 25. Oktober in London hatte das ehemalige One Direction-Mitglied bereits in einem Superman-Shirt auf der Bühne performt – sein diesjähriges Halloween-Outfit widmete er einer weiteren Comic-Figur: Zur legendären Grusel-Party im Londoner Wohnhaus des britischen Moderators Jonathan Ross (58) verkleidete sich der Sänger als Batman!

"Und es geht wieder los", schrieb Liam in seiner Instagram-Story zu seinem Kostüm. In voller Montur spazierte der "Stack It Up"-Interpret am Donnerstagabend zum Anwesen des Filmkritikers im Norden der britischen Hauptstadt. Begleitet wurde der Boyband-Schnuckel von seiner neuen Freundin Maya Henry (19). Die Beauty war in ein sexy Catwoman-Kostüm geschlüpft.

Nach seiner Trennung von Sängerin Cheryl Cole (36) datete Liam schon kurze Zeit später das brünette Model. Vor wenigen Wochen wurden die Turteltauben zum ersten Mal zusammen in der Öffentlichkeit gesichtet. Was haltet ihr von Liams Batman-Kostüm zu Halloween? Stimmt ab in unserer Umfrage!

Splash News Liam Payne im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Jonathan Ross, Moderator und TV-Gesicht

Anzeige

Splash News Liam Payne und Maya Henry, Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de