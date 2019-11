Na holla! Diese Lady kann mit der jüngeren Internet-Konkurrenz in Sachen Unterwäsche-Bilder aber locker mithalten. So teilte Hollywood-Ikone Melanie Griffith (62) kürzlich ein brisantes Spiegel-Selfie im Netz – und zwar nur in Unterwäsche und mit High Heels. Ihre fast 450.000 Follower kommentieren sich seitdem die Finger wund. Wie schafft es die 62-jährige Schauspielerin auch im Herbst ihres Lebens, derart knackig auszusehen?

Melanie posiert auf dem Instagram-Schnappschuss vor dem Spiegel ihres begehbaren Kleiderschrankes in einem schwarzen BH, dazugehörigem Slip und sexy Peeptoes mit hohem Absatz. Ihr blondes Haar trägt die Mutter von Dakota Johnson (30) offen und schaut dabei kess in den Spiegel. Ihre vom Sport geformten Arme und Beine fallen sofort auf, ebenso wie ihre schlanke Taille, die sie perfekt in Pose bringt. Es ist offensichtlich: Die Ex-Freundin von Antonio Banderas (59) betreibt in ihrer Freizeit ein ausgiebiges Fitness-Programm. Sie geht joggen, übt Pilates und hält sich streng an eine Low-Carb-Diät.

Melanie posiert übrigens in der Dessous-Marke "Kit Undergarments", die zwei ihrer Freundinnen betreiben. Sie schreibt zu ihrem Post: "Also diese beiden kreativen, unglaublichen Stylistinnen haben eine wundervolle neue Unterwäsche-Serie kreiert. Ich liebe alles, was sie haben. Los, folgt ihnen!" Die Unternehmerinnen sind auch die Stylistinnen von Kris Jenner (63), mit der Melanie ebenfalls sehr gut befreundet ist.

Instagram / melaniegriffith Melanie Griffith auf einer Yacht in Spanien, Juli 2019

Instagram / melaniegriffith Melanie Griffith, Juni 2017

Getty Images/Pressemitteilung Daryl Hannah und Melanie Griffith in "Too Much"

