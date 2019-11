Ian Ziering (55) kehrt zurück auf den Single-Markt! Seit über neun Jahren ist der frühere Beverly Hills, 90210-Schauspieler mit seiner Frau Erin verheiratet. Gemeinsam hat das Paar zwei süße Töchter namens Penna und Mia Loren. Die beiden wirkten stets überglücklich, doch nun trennen sich ihre Wege: Wie Ian via Social Media bekannt gegeben hat, lässt er sich von Erin scheiden!

"Ich muss euch mit schwerem Herzen mitteilen, dass Erin und ich uns trennen", schrieb der 55-Jährige auf Instagram. Wegen ihrer starken beruflichen Einbindung hätten sich die Zierings in den vergangenen Jahren voneinander entfernt. "Sie ist eine der unglaublichsten Frauen, die ich je getroffen habe und die beste Mutter für unsere Kinder. [...] Wir möchten uns in dieser schweren Zeit auf das konzentrieren, was für uns und unsere Mädchen wichtig ist!", betonte Ian.

Auch Erin meldete sich in dem sozialen Netzwerk zu Wort und machte deutlich, von wem die Trennung ausgehe: "Nach neuneinhalb Jahren hat mich Ian um die Scheidung gebeten. Nach zahlreichen Fragen weiß ich, dass es Zeit ist aufzugeben!" Sie wisse, dass sie nicht die Person sei, die Ian glücklich machen könne.

Getty Images Ian und Erin Ziering mit ihren Kindern Mia Loren und Penna

Anzeige

Getty Images Ian Ziering, Schauspieler

Anzeige

Instagram / erinziering Erin Ziering

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de