Kevin Hart (40) zeigt seinen Fans, wie schwer sein Weg zur Genesung wirklich ist. Am 1. September verunglückte der Schauspieler als Beifahrer mit seinem Auto im kalifornischen Calabasas. Die Verletzungen waren so heftig, dass der 40-Jährige tagelang im Krankenhaus bleiben musste. Vor allem seine Rückenverletzungen lassen ihn noch nicht zu allen Terminen erscheinen, die vor dem Crash geplant waren. Wie schwer es für Kevin ist, wieder gesund zu werden, zeigt er jetzt in einem Video im Netz.

Am vergangenen Dienstag teilte der "Jumanji"-Darsteller einen Clip aus der Reha auf Instagram. "Man merkt, dass man keine Kontrolle hat. Wenn Gott mit dir spricht, solltest du zuhören", sagt Kevin in dem emotionalen Video. Weiter erzählt er darin, wie sich sein Leben nach dem Unfall verändert hat: "Jetzt sehe ich einige Dinge anders, ich sehe das Leben aus einer ganz anderen Perspektive. Meine Wertschätzung für das Leben ist so groß, wie noch nie." Dazu ist zu sehen, wie der Hollywood-Star verschiedene kräftezehrende Übungen macht, um künftig wieder normal laufen zu können. Zuvor war er wochenlang ans Bett gefesselt.

Schließlich sagt ihm ein Arzt, in dem Post, dass Kevin ein Jahr brauche, bis er wieder vollständig auf den Beinen ist. Trotz der Strapazen hege der US-Amerikaner aber keinen Groll gegen den Unfallfahrer: "Ich habe nichts als Liebe für Jared und seine Frau Rebecca übrig", betonte er in einem offiziellen Statement, wie Just Jared berichtete.

Instagram / kevinhart4real Kevin Hart, Schauspieler

SIPA PRESS / Action Press Kevin Hart im Oktober 2018

Getty Images Schauspieler Kevin Hart

