Letizia (47) beweist mal wieder ihren Modegeschmack. Die spanische Königin wird von ihren Landsleuten als absolute Fashion-Ikone gefeiert: Ihr Mix aus eleganten und dennoch farbenfrohen Kleidern kommt beim Volk bestens an. Bei den Outfits der 47-Jährigen handelt es sich ab und zu auch um Schnäppchen: Anfang des Jahres trug sie einen 60-Euro-Jumpsuit. Ihr aktuelles Event-Outfit hat zwar etwas mehr gekostet – dafür wirkt Letizia darin aber wie eine Geschäftsfrau!

Zur Verleihung des International Friendship Awards 2019 an einer Business-Schule in Madrid war sie am Mittwoch entsprechend gekleidet: Letizia hatte eine schwarze Satinbluse mit einem A-linienförmigen Karorock kombiniert, der ihr bis zu den Waden reichte – das Woll-Modell von Massimo Dutti ist bereits für 99 Euro zu haben. Ihren Look hatte die Zweifach-Mama mit einem Gürtel, einer Handtasche und Lack-Pumps in Schwarz abgerundet.

Die königliche Garderobe hat den weiblichen Fans offenbar so gut gefallen, dass der Designer-Rock nur wenige Stunden nach Letizias Auftritt restlos ausverkauft was. Wie gefällt euch ihr Look? Stimmt ab!

Mc Boti / ActionPress Königin Letizia mit den Preisträgern des International Friendship Awards 2019

Anzeige

SIPA PRESS / Actionpress Königin Letizia

Anzeige

MC Boti / ActionPress Königin Letizia in Madrid im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de