Königin Letizia (46) weiß, wie sie auch günstige Looks rockt! Die Ehefrau von König Felipe (51) zählt in Spanien zu den Fashion-Vorbildern. Sie präsentiert sich stets top gekleidet, setzt auf schlichte und elegante, aber dabei trotzdem farbenfrohe Mode. Da die 46-Jährige bekennende Shopping-Liebhabern ist, kennt sie sich auch mit den neusten Trends aus – und möchte diese natürlich auch tragen. Dabei greift die Royal-Lady auch gerne mal auf günstige Mode-Schnäppchen zurück!

Ihr aktuelles Trend-Teil shoppte Letizia nicht etwa bei einem Designer – sondern bei Zara! Beim Iberdrola Foundation Scholarships-Event in Madrid Ende Januar trug die Beauty einen blauen, hochgeschlossenen Jumpsuit mit gerüschten, langen Ärmeln und einem schwarzen Gürtel. Das Model ist im Online-Shop der Modekette schon für 70 Dollar (umgerechnet rund 61 Euro) zu haben – aktuell kann man es sogar im Sale für nur 20 Dollar ergattern! Mit diesem Auftritt bewies Letizia nicht nur Fashion-Gespür, sondern auch einen Sinn für Schnäppchen!

Doch Letizia ist nicht die erste Royal-Lady, die sich gerne mal in erschwingliche Klamotten hüllt. Selbst die sonst eher für ihre Luxus-Teile bekannte Herzogin Meghan (37) mag's manchmal preisgünstig: Bei ihrem Besuch in Wellington im Oktober schmiss sich die ehemalige Schauspielerin in ein dunkles Dress von ASOS, das schlappe 50 Euro gekostet hat!

