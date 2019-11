Die harsche mediale Kritik an Herzogin Meghan (38) findet nicht nur im britischen Königshaus Gehör. Auch an der Mutter ihres Ex-Freundes – dem kanadischen Gastronom und Starkoch Cory Vitiello – sind die Anfeindungen der britischen Presse gegenüber der Herzogin von Sussex nicht vorbeigegangen. Joanne Vitiello will offenbar nicht mehr länger wegschauen und gab der Ehefrau von Prinz Harry (35) nun überraschend Rückendeckung.

Diese Meldung ging um die Welt: 72 Frauen des britischen Parlaments haben sich zusammengetan, um gegenüber Herzogin Meghan ihre Solidarität auszudrücken. Jessica Mulroney, eine enge Freundin der 38-Jährigen, teilte den offenen Brief stolz auf Twitter und versah ihn mit einem roten Emoji-Herzchen. Corys Mama Joanne ließ es sich nicht nehmen, darauf zu reagieren, und kommentierte Jessicas Tweet mit den Worten: "Es ist auch an der Zeit! So traurig und schockierend, dass so viel Eifersucht, Feindseligkeit und Mobbing gegen sie gerichtet sind." Mittlerweile hat sie den verteidigenden Kommentar allerdings wieder gelöscht. Warum, ist nicht klar.

Wie die britische Zeitung Daily Mail außerdem berichtet, hielt die Beziehung von Cory und Meghan nicht lange – angeblich waren sie zwischen 2014 und 2016 ein Paar. Das Ganze soll nur wenige Wochen, bevor sie Harry traf, in die Brüche gegangen sein.

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2019

Getty Images Herzogin Meghan in Johannesburg

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in London

