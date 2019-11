Rob Kardashian (32) ist zurück! Anders als seine berühmten Schwestern ist der einzige Sohn von Kris Jenner (63) kein großer Fan des Rampenlichts. In den vergangenen Jahren hatte der Unternehmer sich beinahe komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen – bis auf wenige Social-Media-Posts hatte der Ex von Blac Chyna (31) kaum etwas von sich hören lassen. Doch ist damit nun Schluss? Rob präsentierte sich nun auf gleich mehreren Halloween-Schnappschüssen!

Via Instagram veröffentlichte der 32-Jährige am Freitagabend ein Bild, das ihn anlässlich des Gruselfests gemeinsam mit seiner Mutter zeigt. Während die Momagerin sich passend zum mexikanischen Totentag verkleidete, trug der Papa der kleinen Dream Renee (2) ein Troll-Kostüm inklusive pinker Perücke und Schnauzer. Auf einem weiteren Foto, das seine Schwester Kylie Jenner (22) postete, ist Rob mit der Unternehmerin und Halbschwester Kendall Jenner (23) zu sehen. Entspannt schmusen die Geschwister bei einer Party auf einer Couch – und dem Gesicht des TV-Stars nach zu urteilen genoss der US-Amerikaner die Feier total.

Robs Fans sind begeistert: "Er ist zurück!" und "Du siehst gut aus, Kumpel", kommentierten die Follower die Aufnahmen. Kein Wunder – schließlich war der ehemalige Keeping up with the Kardashians-Star laut Daily Mail seit über 17 Monaten nicht in der Öffentlichkeit gesehen worden. Einzig in einer Episode der Reality-Doku war er im Mai zu sehen gewesen.

Judy Eddy/WENN.com Rob Kardashian im Mai 2016 in Las Vegas

Instagram / robkardashianofficial Robert Kardashian und seine Mutter Kris Jenner, Halloween 2019

MEGA Rob Kardashian in Hollywood, Halloween 2019

