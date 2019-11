Bei Kisu ist endlich Endspurt angesagt! Die Bloggerin ist mittlerweile in der 40. Schwangerschaftswoche angekommen. Mit Übungswehen und einer fertig gepackten Kliniktasche hat sich die werdende Mama schon bestens auf die Geburt vorbereitet – ihr kleiner Wonneproppen scheint sich allerdings noch Zeit zu lassen. Mit der immer größer werdenden Babykugel wachsen aber auch die kleinen Problemchen: Der YouTube-Star muss ständig pinkeln gehen!

"Alles, was ich tue, ist Pinkeln, egal was passiert", verriet Kisu ihren Followern bei Instagram. Damit sorgte sie auf witzige Weise gleichzeitig auch noch für einen Ohrwurm: Die Bald-Mama nutzte für die Nachricht den Songtext von Dj Khaleds Erfolgshit "All I Do Is Win". Der Sprössling drückt wohl schon so sehr auf die Blase, dass Kisu alle paar Minuten auf die Toilette muss. "Die letzte Woche wird bestimmt ewig dauern", vermutete die Beauty – trotzdem wolle sie die Zeit bis zur Geburt in vollen Zügen genießen!

Ansonsten könne die Internet-Bekanntheit aber nicht klagen: "Ich habe zum Glück nicht sehr viele Probleme", erzählte sie in ihrem YouTube-Clip zum Baby-Update. Das Aufstehen würde ihr derzeit zwar schwerer fallen, doch ihr frischgebackener Ehemann stehe immer helfend zur Seite.

