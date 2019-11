Reichen den Damen die üblichen Bauer sucht Frau-Kandidaten etwa nicht mehr aus? Seit 15 Jahren verkuppelt Inka Bause (50) nun schon ledige Landwirte – mit großem Erfolg! In diesem Jahr dürfte sich die Moderatorin jedoch vor eine Herausforderung gestellt sehen: Bereits nach Folge drei könnten die Fans den Eindruck gewinnen, dass die Bewerberinnen so hohe Ansprüche wie noch nie zuvor an die Single-Männer haben. Sie wollen die Bauern offenbar regelrecht verbiegen!

Bereits zu Beginn der Hofwoche muss sich der Niedersachse Thomas von seinem Markenzeichen verabschieden: Herzdame Bianca brachte den Rinderzüchter dazu, sich die Fingernägel abzuschneiden. Auch Brandenburger Sven fiel dem Veränderungswahn seiner Liebesanwärterin zum Opfer: Der ruppige Grundbesitzer ließ sich von Anke geduldig einen Zopf flechten und beteiligte sich sogar beim Backen eines Zucchinikuchens. Ackerbauer Christian soll seine Gewohnheiten ebenfalls über den Haufen werfen: Seine Traumfrau Christina konnte nicht verstehen, warum der 1,90-Meter-Mann morgens nicht frühstückt. "Also wenn er sich gar nicht ändern und alles so weitermachen würde, wie er möchte, glaube ich, würde das dann nicht funktionieren", stellte die 30-Jährige im Laufe der Episode klar.

Für Bayer Michael könnte es noch eng werden! Schon beim Scheunenfest drängte Blondine Carina den 30-Jährigen zu einer radikalen Entscheidung: Sie wollte ihn nur auf seinen Hof begleiten, wenn es bei zwei Damen bleibt – dabei wollte Michael eigentlich drei Ladys näher kennenlernen. In der Vorschau für die vierte Folge ist nun zu sehen, dass Carina Michael zu einem weiteren Entschluss drängt: Er soll sich entscheiden, mit wem er die Hofwoche fortsetzen will, mit ihr oder Konkurrentin Conny.

TVNOW / Guido Engels Thomas W., Viehhändler und "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

TVNOW / Guido Engels Christian, Ackerbauer und "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

TVNOW / Guido Engels Michael, Papa einer Tochter und "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

