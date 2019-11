Wer steckt hinter dieser Halloween-Maskerade? Zum Horror-Fest hatten sich die Stars und Sternchen in diesem Jahr erneut in Schale geschmissen. Während Kostüm-Ikone Heidi Klum (46) sich in einen blutigen Alien verwandelte, war Kim Kardashian (39) inklusive Familie zu den Flintstones geworden. Sängerin Demi Lovato (27) hatte sich zunächst als "Es"-Clown Pennywise und Marie Antoinette verkleidet, präsentierte sich anschließend jedoch in einem übergroßen roten Ballon – doch wer posiert da mit einer schweine-artigen Maske an ihrer Seite?

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die "Sorry Not Sorry"-Interpretin am Freitag einen Schnappschuss. In einem aufblasbaren roten Jumpsuit grinst Demi in die Kamera. Die Person neben ihr trägt ein helles, transparentes Kleid, eine Pelz-Stola und eine Schweine-Nase – dabei handelt es sich um keine Geringere als Ariana Grande (26)!

Das Kostüm der 26-Jährigen ist eine Anlehnung an die Episode "Im Auge des Betrachters" aus der Serie "The Twilight Zone". Die Verkleidung präsentierte Ari stolz in zahlreichen Videos und Fotos auf ihrem Social-Media-Kanal. Wie sie außerdem auf Twitter verriet, habe sie unter der Maske weder richtig atmen noch essen können – das sei es jedoch wert gewesen.

Instagram / ddlovato Demi Lovato auf ihrer Halloween-Party 2019

imageSPACE / ActionPress Ariana Grande im Dezember 2018

Instagram / arianagrande Ariana Grande, Halloween 2019

