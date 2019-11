Dieses Halloween-Kostüm war Chicago West (1) offenbar schon zu schaurig! Anlässlich des diesjährigen Gruselfests schlüpfte die ohnehin schon verkleidungsfreudige Reality-Bekanntheit Kim Kardashian (39) in eine flotte Kostümierung – neben ihrer Elle-Woods-Verkleidung sorgte aber auch der Aufzug ihrer gesamten Family für jede Menge Aufsehen: Die angehende Anwältin, ihr Ehemann Kanye West (42) und ihre vier gemeinsamen Kinder stellten zusammen die Zeichtentrick-Familie Feuerstein nach. Blöd nur, dass der Rapper als Dino nicht bei all seinen Sprösslingen gut ankam!

Wirft man einen Blick auf Kims Beitrag auf Instagram, ist der Anblick der 2019er-Version des Steinzeit-Clans an Harmonie kaum zu übertreffen. Ganz echt ist das allerdings nicht, wie die vierfache Mutter in der Bildunterschirft zugibt: "Dieses Familienbild war so eine Herausforderung, weil Chicago Angst vor dem Dino hatte! Wir haben versucht, ihr zu erklären, dass es nur Daddy war, aber sie hat das Konzept noch nicht verstanden!"

Damit ihre Drittgeborene dennoch ein Teil des Pics ist, wurde ein bisschen nachgeholfen – der Fotograf musste die Einjährige digital in die Aufnahme mogeln! Eines steht aber wohl fest: Im Gegensatz zu ihren früheren Photshop-Fails werden Kims Follower ihr diesen Gebrauch des Bildbearbeitungs-Tools sicherlich noch einmal verzeihen!

Instagram / kimkardashian Kanye Wests Dino-Kostüm an Halloween 2019

Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kanye West an Halloween 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de