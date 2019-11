Heidi Klum (46) sorgt für staunende Gesichter, denn am Donnerstagabend war es endlich wieder so weit – die Modelmama feierte ihre alljährliche Halloween-Party in New York. Das Highlight war natürlich das aufwendige Kostüm der Germany's next Topmodel-Chefin: Sie hatte sich als eine Art nackter Horror-Alien verkleidet, dem an vielen Körperstellen die Haut weggeschnitten zu sein schien. Aufmerksamkeit erregte der Schocker-Look allemal – doch wie kam das Outfit bei den Fans an? Die Promiflash-Leser sind sich nicht ganz einig!

Offene Schädel- und Bauchdecke: Es dürfte wohl eines der ekligsten Kostüme sein, die Heidi jemals zu ihrer legendären Party getragen hat. Kein Wunder also, dass der Anblick für manche Betrachter nur schwer zu ertragen war. In einer Promiflash-Umfrage (Stand: 1. November, 10:00 Uhr) begeisterten sich 69 Prozent (4.615 Stimmen) für die Verkleidung und finden sie schaurig schön. Für die restlichen 31 Prozent (2.032 Stimmen) war die Maskerade mit Abscheu verbunden. "Das ist sowas von ekelhaft", meinte eine Userin auf Instagram.

Ihr Ehemann Tom Kaulitz (30) konnte mit Heidis Kostüm nicht mithalten, obwohl es als Partnerlook angedacht war. Der Tokio Hotel-Gitarrist schlüpfte in einen Astronautenanzug mit kaputtem Helm, der über und über mit Blut verschmiert war. Seine Ankleide-Prozedur dürfte mit weitaus weniger Aufwand verbunden gewesen sein als bei seiner Liebsten. Was sagt ihr zu Toms Kostüm? Stimmt ab.

RCF / MEGA Tom Kaulitz und Heidi Klum auf ihrer Halloween-Party in New York

RCF / MEGA Heidi Klum als nackter Horror-Alien

RCF / MEGA Tom Kaulitz und Heidi Klum an Halloween 2019 in New York

