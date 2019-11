Aron Schweizer wurde durch seine Teilnahme bei Hochzeit auf den ersten Blick bekannt! Und schon damals machte der gelernte Bankkaufmann keinen Hehl daraus, dass er eine große Leidenschaft hat: die Musik. Seiner Braut Selina widmete er bei der Hochzeit damals sogar einen kurzen Rap. Mittlerweile arbeitet Aron an seinem Album und brachte am Freitag sogar die erste Single-Auskopplung "Ich will hoch mit Dir fliegen" heraus.

"In diesem Song beschreibe ich eine Situation, die ich mir persönlich wünschen würde: die perfekte Beziehung", erklärte der Bartträger gegenüber Promiflash. In den vergangenen vier Monaten habe er fast jeden Tag Musik gemacht und verspricht, dass er nun nach und nach Songs veröffentlichen wird. "Ich habe mit vielen großen Musikern zusammenarbeiten dürfen. Ich überrasche die Menschen gerne mit dem, was ich tue und ich glaube, der neue Sound wird genauso überraschend", betonte er. Für seine Fans schmeißt der Sänger am Samstag sogar eine Release-Party in Sinsheim.

Das Musikvideo ging bereits am Freitag auf YouTube online und die ersten Kommentare sind wahre Lobeshymnen. "Wer da den Daumen runter macht, ist nicht ganz dicht. Top geworden!" oder "Hammer Song, es ist ein Ohrwurm", schreiben die User. Wie gefällt euch Arons Song? Stimmt ab.

Instagram / aron.schweizer.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer Aron Schweizer, November 2018

Privat Aron, Musiker

Instagram / aron.schweizer.hadeb Aron Schweizer, Ex-"Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer

