Was ist los mit Taylor Swifts (29) Mutter Andrea? Eigentlich kann sich die 29-jährige Pop-Sängerin zurzeit vor Auszeichnungen kaum retten und schwimmt im Erfolg. Erst im Sommer wurde sie als die bestbezahlteste Musikerin des Jahres 2019 gefeiert. Aber die Blondine musste auch schon viele Schicksalsschläge im Leben verkraften. Der größte war wohl die erneute Krebs-Diagnose ihrer Mutter. Und jetzt kommt der Schock für ihre Fans: Taylor wird aufgrund des Gesundheitszustands ihrer Mutter keine lange Tournee planen! Ist der Krebs etwa wieder zurück?

Nach ihrem im August veröffentlichten "Lover"-Album haben die TayTay-Fans eine große Welt-Tournee erwartet. Nun kommt mit der Absage aber die große Enttäuschung. "Ich kann meine Fans verstehen, aber es passieren in meiner Familie gerade ziemlich krasse Sachen", versuchte sich die Sängerin erst kürzlich im Beats 1-Interview zu erklären. Sie könne nicht auf lange Konzerttouren gehen, auf denen sie nicht die Möglichkeit hätte, schnell nach Hause zu kommen, falls sie dort gebraucht werde. "Meine Prioritäten im Leben liegen gerade einfach nicht auf der Tour, sondern meiner Familie", so die "Shake It Off"-Interpretin weiter.

Nachdem die Fans mitbekamen, wieso sich Taylor gegen eine große Tour entschied, nahmen viele von ihnen an, sie beziehe sich indirekt auf ihre kranke Mutter Andrea. Viele von ihren Followern schrieben ihr daraufhin verständnisvolle Nachrichten auf Twitter: "Wir lieben dich, Taylor. Wir verstehen und respektieren deine Entscheidung und hoffen, dass Andrea schnell gesund wird."

Ethan Miller / Getty Images for dcp Taylor Swift und Mama Andera bei der Verleihung des Milestone Awards 2015

Splash News Taylor Swift und ihre Mutter Andrea in New York

Getty Images Taylor Swift

