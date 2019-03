Schwere Zeiten für Taylor Swift (29)! Vor vier Jahren wandte sich die Sängerin mit einer schlimmen Nachricht an ihre Fans: Bei ihrer Mama, Andrea Swift, wurde bei einem Gesundheits-Check Krebs festgestellt. Für den Star ein herber Schlag, denn Andrea und sie verbindet ein inniges Mutter-Tochter-Verhältnis. Zunächst schien es aber, als hätte ihre Mutter die Krankheit besiegt. Doch jetzt gibt die Musikerin in einem sehr ehrlichen Interview traurige Gewissheit: Der Krebs ihrer Mama ist zurück!

"Meine beiden Eltern hatten Krebs, und meine Mama kämpft jetzt wieder damit", offenbart Taylor in einem sehr intimen Gespräch mit der Elle. Doch Taylor lernt auch aus den Schicksalsschlägen und zieht ihre ganz persönlichen Schlüsse: "Ich war immer so besorgt über tägliche Höhen und Tiefen. Jetzt gebe ich all meine Sorge, Stress und Gebete für wahre Probleme hin."

Das Interview steht im Zeichen von Taylors 30. Geburtstag, der im Dezember dieses Jahres auf die Sängerin zukommt. Sie spricht über 30 Dinge, die sie bis zu ihrem runden Geburtstag bereits gelernt hat. Darunter fallen ganz alltägliche Sachen wie das Mixen von Cocktails, aber auch die Akzeptanz ihres eigenen Körpers und eben der Umgang mit schlimmen Krankheiten.

Splash News Taylor Swift und ihre Mutter Andrea in New York

Ethan Miller / Getty Images for dcp Taylor Swift und Mama Andera bei der Verleihung des Milestone Awards 2015

Press Line Photos / Splash News Taylor Swift bei einem Auftritt ihrer "Reputation"-Tour

