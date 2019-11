Chethrin Schulze (27) hat die Nase voll von Bodyshaming! Die Reality-TV-Bekanntheit machte, seitdem sie in der Öffentlichkeit steht, schon eine ziemliche Körper-Transformation durch: Ihre erste TV-Erfahrung sammelte Chethrin nämlich als Kandidatin bei Curvy Supermodel. 2017 zeigte sich die Blondine dann völlig erschlankt bei Love Island. Seither hält Chethrin ihre schlanke Linie – auch wenn sie immer wieder offen zugibt, hier und da mal ein paar Kilos zu- und dann wieder abzunehmen. Dass Follower aber dennoch offenbar akribisch ihre aktuelle Körperform begutachten und bewerten, nervt die Influencerin langsam gewaltig!

Weil Chethrin in der vergangenen Zeit nach ihrer Brust-OP vermehrt darauf angesprochen wurde, ob sie zugenommen habe, platzte ihr nun in ihrer Instagram-Story der Kragen: "Natürlich war ich nach der OP ein bisschen aufgeschwemmt, weil jeder auch die Medikamente und Co. anders annimmt", klärte sie auf. Dass einige User es aber so hinstellen würden, als hätte sie mehrere Kleidergrößen zugelegt, geht ihr zu weit: "Ich habe nicht irgendwie so zugenommen, dass meine Hosen nicht mehr passen. Mir passen meine ganzen Sachen nach wie vor und dieses Bodyshaming geht mir einfach so krass auf den Sack. Kümmert euch doch um eure Figur!" Selbst wenn sie 20 Kilo zunehmen würde, sei dies immer noch ihre Sache. Sie trage nach wie vor Konfektionsgröße 36 und fühle sich damit sehr wohl.

Für Chethrin stehe es an erster Stelle, gesund zu sein – ob sie drei oder vier Kilo mehr auf den Rippen hat, sei ihr dabei ganz egal. Es gäbe Dinge im Leben, die deutlich wichtiger seien: "Solange nichts in das eine oder andere Extrem geht, ist alles komplett vertretbar."

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Influencerin

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im Juni 2019 auf Mallorca

ActionPress / Frederic Kern / Future Image Chethrin Schulz bei der Marcel Ostertag Fashion Show in Berlin, 2019

