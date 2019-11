In Deutschland startete erst in diesem Jahr das Erfolgsformat Survivor. Die Reality-Show gilt als eine der härtesten der Welt und erfreut sich bei den Zuschauern in den USA bereits seit der Jahrtausendwende größter Beliebtheit. Ein Teil dieser ersten Staffel war auch Rudy Boesch. Der einstige Navy-Seal ist bis heute einer der ältesten Kandidaten aller Zeiten. Damals war er 72 Jahre alt. Jetzt ist das beliebte TV-Gesicht verstorben.

Wie TMZ berichtet, hatte die Familie des Vietnam-Veterans nun eine traurige Mitteilung zu machen: Ihr geliebter Vater und Ehemann ist am Freitagabend an den Folgen seiner langjährigen Alzheimer-Erkrankung gestorben. Damit verliert das Erfolgsformat eines seiner Aushängeschilder und einen seiner beliebtesten Teilnehmer. Nachdem Rudy 2000 den Start der Reihe mitgemacht hatte, war er vier Jahre später für eine Allstar-Staffel zurückgekehrt.

Zuvor war der Amerikaner jahrelang beim US-Militär angestellt gewesen. 1945 hatte er seine Karriere in der Navy begonnen und war 1962 zum Offizier des zweiten Seal-Teams geworden. Im Vietnamkrieg hatte er sich für seine Heldentaten den Bronzenen Stern verdient. 1990 hatte er die Armee verlassen. Rudy wird von seiner Frau Marge und seine drei Kindern überlebt.

Getty Images Rudy Boesch, Ex-"Survivor"-Star

Anzeige

Getty Images Rudy Boesch mit Susan Hawk bei der "Survivor"-Reunion-Party

Anzeige

Getty Images Rudy Boesch, Ex-Navy-Seal

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de