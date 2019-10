Dieses Abenteuer scheint nur wenige Zuschauer zu packen! Das Konzept der neuen TV-Show Survivor klang eigentlich vielversprechend: In dem Format kämpfen mutige Kandidaten ums blanke Überleben auf einer einsamen Südsee-Insel. Ein zusätzlicher Anreiz: Dem Gewinner winkt ein Preisgeld von 500.000 Euro. Doch dafür müssen sich die Teilnehmer ordentlich ins Zeug legen und sich in so einigen kniffeligen Challenges beweisen. Vor die Mattscheiben zieht diese versprochene Spannung aber nur wenige Zuschauer: Der Sendeplatz der Show wurde erneut nach hinten verlegt – in die Nacht!

Nachdem vier der 13 Episoden der Action-Show gesendet wurden, entschied sich der Sender Vox dazu, "Survivor" von nun an montags erst um 23.10 Uhr zu senden. Die Folge ende dann erst um 0.45 Uhr – also mitten in der Nacht! Ursprünglich war die Sendung für den Traumsendeplatz 20.15 Uhr eingeplant. Nach nur zwei Wochen wurde sie aber bereits zwei Stunden nach hinten verschoben. Grund dafür seien die schlechten Quoten wie DWDL mitteilte. Die vergangene Folge erreichte gerade einmal 4,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Nur noch knapp über eine halbe Million Zuschauer zog "Survivor" vor die TV-Bildschirme.

Mit einem solchen Quoten-Flop hat wohl nicht nur der Sender, sondern auch Promi-Teilnehmerin Christin Kaeber eher nicht gerechnet. Im Promiflash-Interview betonte die Schwester von Bachelor-Lady Liz Kaeber (27) noch, wie hart sie die Zeit auf der Insel wahrnahm: "Wir hatten extrem schlimme Nächte und Tage, wo es Unwetter gab. [...] Da kam kübelweise Wasser runter, zudem Blitze, wir waren komplett durchnässt." Zwischendurch habe sie sich sogar gefragt, ob man das Experiment auf Dauer überhaupt durchhalten kann.

TVNOW / Richard Hübner Die Kandidaten bei "Survivor" 2019

Anzeige

TVNOW / Richard Hübner Bärbel, Jonah, Sissy und Christian, Teilnehmer bei "Survivor" 2019

Anzeige

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de