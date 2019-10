Christin Kaeber ging für dieses Abenteuer an ihre Grenzen! Die Schwester von Ex-Der Bachelor-Teilnehmerin Liz Kaeber (27) ist seit Mitte September in der Spielshow Survivor zu sehen – einem Format, in dem 18 Kandidaten über 39 Tage hinweg auf einer einsamen Insel komplett auf sich selbst gestellt sind. Dazu kommen Challenges und die ständige Angst, die Sendung nach verlorenen Aufgaben verlassen zu müssen. Besonders der Essensverzicht war hart, erklärte Christin bereits im Promiflash-Interview. Jetzt schildert sie, wie arg der Mangel an Lebensmitteln ihr wirklich mitgespielt hat – bis über ihre Rückkehr hinaus!

Am Wochenende gab die Polizistin auf ihrem Instagram-Account einen Einblick in den anstrengenden Drehalltag. Trinkwasser habe immer zur Verfügung gestanden, doch es habe "nicht einmal ansatzweise" genug zu essen für sie und ihre Mitstreiter gegeben. Für die gesamte Zeit standen der Gruppe fünf Kilogramm Reis zur Verfügung, außerdem gab es täglich Kokosnuss, ab und an Krabben und mal eine Wurzel. So wenig Nahrung wirkte sich natürlich auf Christins Körper aus. "Ich habe acht Kilo verloren und sah wirklich wie ein Klappergestell aus... Als ich mich das erste Mal nach 'Survivor' im Spiegel sah, habe ich einen richtigen Schreck bekommen", berichtete sie.

Täglich habe sie unter Krämpfen und Schmerzen gelitten und darum sogar um ihre Gesundheit gefürchtet – hätte im Ernstfall aber vernünftig gehandelt, wie sie betont. Nach den Dreharbeiten war sie nach Berlin zurückgekehrt und brauchte dort einige Zeit, um wieder fit zu werden. "Das Problem war insbesondere der Magen. Gefühlt war er auf die Größe einer Weintraube geschrumpft. Die verursachten Schmerzen nach dem Essen blieben noch sehr lange. Außerdem fehlte es mir an Energie", offenbarte Christin.

TVNOW / Richard Hübner Stephan, Marcel, Christin und Karin bei "Survivor"

TVNOW / Richard Hübner Christin Kaeber, "Survivor"-Kandidatin 2019

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, Polizistin

