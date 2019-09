Dieses Spiel ist nicht zu unterschätzen! Während in Deutschland gerade nach zwölf Jahren Pause die zweite Staffel Survivor angelaufen ist, ist die Show in Australien, Frankreich und Italien bereits ein seit Jahren etablierter TV-Erfolg. In den USA läuft sogar schon die 38. Staffel! Für die Show müssen die Kandidaten auf eine einsame Insel ziehen und dort unter anderen um Nahrung und Unterkunft kämpfen. Und das geht nicht spurlos an den Teilnehmern vorbei, wie ein Fall aus Australien nun zeigt.

Dort hat nämlich Schauspielerin Pia Miranda (46) nach ihrer Teilnahme mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Sie leidet an einer posttraumatischen Belastungsstörung, wie sie nun dem Magazin New Weekly erzählte. "Es hat mich eine lange Zeit gekostet, um wieder zu entspannen – ich dachte, jeder hätte sich gegen mich verschworen", sagte sie der Zeitschrift. Selbst ihrer Familie traute die 46-Jährige zeitweise nicht mehr. Sie hatte sogar Probleme, ihnen in die Augen zu sehen, gestand sie weiter – dabei wusste sie, dass alle hinter ihr stehen. "Ich war nur paranoid", räumte Pia ein.

Immerhin konnte Pia die Insel als Siegerin verlassen. Und langsam, aber sicher findet sie sich wieder im normalen Leben ein. Mittlerweile traue sie sich auch wieder auf ihre eigene Toilette, denn die war zunächst ein Problem für sie. "Ich begann, draußen hinter einem Baum auf die Toilette zu gehen", offenbarte Pia ebenfalls gegenüber dem Magazin.

Getty Images Pia Miranda, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Pia Miranda in Melbourne, Australien

Anzeige

Instagram / _piamiranda Pia Miranda im September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de